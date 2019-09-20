РИАМО – 20 сен. В Подмосковье за прошедшие полгода в местах установки комплексов фотовидеофиксации снизилось число ДТП, в местах с передвижными комплексами - на 43%, в целом на дорогах региона количество аварий снизилось более чем на 26%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За шесть месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП в местах установки рубежей фотовидеофиксации снизилось на 58%. В 2018 году за аналогичный период в местах установки комплексов было зафиксировано 138 погибших, за прошедшие полгода – 58. Причем в местах дислокации передвижных комплексов фиксации число ДТП сократилось на 43%, в местах установки стационарных камер – на 17%», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В целом на дорогах Московской области количество дорожно-транспортных происшествий снизилось более чем на 26%. Также на 30% сократилось количество раненых в ДТП: в этом году различные травмы получили 522 человека, в 2018 году за аналогичный период – 723 человека.

На территории Подмосковья функционируют более 1,2 тысячи стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. В этом году заработали 17 камер, фиксирующие среднюю скорость автомобилей, также 353 камеры были перенастроены по направлению движения транспортного потока.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необходимо обеспечить к 2024 году снижение количества мест концентрации ДТП в два раза, по сравнению с 2017 годом, и достичь показателя смертности от ДТП, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.