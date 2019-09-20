РИАМО – 20 сен. Ролик про уличную городскую сеть Wi-Fi покажут на фасаде обновленного здания Политехнического музея в Москве в дни фестиваля «Круг Света», который продолжится до 24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«Ежегодно «Круг Света» собирает миллионы посетителей. Ролик, который будет транслироваться на одной из центральных площадок фестиваля, напомнит москвичам и гостям города о бесплатном Wi-Fi, которым можно пользоваться безлимитно на улицах, в парках, библиотеках и домах культуры. И расскажет о сети тем, кто еще не знаком с ней», – отметил начальник управления обеспечения работы общегородской беспроводной сети Wi-Fi департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

В настоящее время в столице установлены более 18 тысяч точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi. Из них более 3 тысяч работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца, охватывая большинство улиц центра мегаполиса.

Еще более 1,2 тысячи точек Wi-Fi установлены в 43 городских парках, и свыше 10,5 тысяч действуют в общежитиях вузов.

«Подключиться к бесплатному беспроводному интернету можно и в учреждениях культуры: Wi-Fi действует в 334 библиотеках (более 2,1 тысячи точек доступа), в 200 домах культуры (913 точек доступа), в 16 городских музеях (392 точки доступа) в 13 кинотеатрах сети «Москино» и киноклубе-музее «Эльдар» (62 точки доступа)», – перечисляется в материале.

Развитие городской сети Wi-Fi в Москве продолжается. В городе создается единое Wi-Fi-пространство, что позволит подключаться к бесплатному городскому интернету без повторной авторизации.

Для этого определен единый оператор городского Wi-Fi, задача которого интегрировать сети разных операторов связи на одной цифровой платформе. Уже сегодня горожане могут пользоваться бесшовным интернетом на улицах внутри Садового кольца, локально в пределах Третьего транспорта кольца и ряде московских парков.

Летом в столице заработала служба централизованной технической поддержки, сотрудники которой контролируют работу Wi-Fi и взаимодействуют с пользователями. В единую службу можно позвонить по телефону: 8(800)300-69-89, чтобы оставить отзыв о работе сети, обратиться с интересующими вопросами и оставить предложения по ее развитию.

Фестиваль «Круг света» станет самым ярким событием этой осени. Масштабные мультимедийные шоу покажут на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Останкино», в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.