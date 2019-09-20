РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 сен. Движение по Салтыковской эстакаде в Балашихе планируют открыть уже в середине октября текущего года, ее готовность составляет 95%, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым осмотрели ход строительства Салтыковской эстакады и пообщались с представителями компании-подрядчика.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Движение по эстакаде запустят в середине октября, строители этот срок подтверждают. Есть небольшие проблемы с выносом инженерных коммуникаций, в частности газопровода», – сказал Юров.

Он отметил, что этот вопрос проработали с газовым хозяйством и выразил уверенность, что все работы будут выполнены в срок.

Руководитель дорожно-транспортной инфраструктуры компании-подрядчика Алексей Чукин сообщил, что готовность Салтыковской эстакады составляет 95%.

«Сейчас мы заканчиваем дорожные работы, отсыпаем подход со стороны шоссе Ильича. На это уйдет порядка 10 дней. Потом выполним там укладку асфальтобетонного покрытия. В конце сентября проведем испытательные работы и будем получать разрешение на движение автотранспорта», – сказал Чукин.

Салтыковская эстакада разгрузит участок дороги между шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе. Запуск путепровода позволит объединить две федеральные магистрали. В рамках проекта будет обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов общей протяженностью более 2 километров. По путепроводу длиной около 300 метров смогут проезжать 30 тысяч автомобилей в сутки.