РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 сен. В пятницу в администрации Домодедова провели круглый стол на тему «Взаимодействие государства, общественных организаций и благотворителей в системе оказания паллиативной помощи детям», участники которого предложили улучшить реестр паллиативных больных детей, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Круглый стол, на котором обсуждались вопросы взаимодействия в системе паллиативной помощи детям, был организован общественной палатой РФ, некоммерческой организацией «Детский хоспис» и ГАУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)». В работе круглого стола приняли участие глава Домодедова Александр Двойных, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, врачи областных больниц и представители общественных организаций.

«Очень важно взаимодействовать с каждым и обмениваться информацией. Может быть, создать единую электронную базу. Наша задача – объединиться, чтобы у пациента была возможность выбора», – сказал протоиерей, учредитель первого детского хосписа в Московской области Александр Ткаченко.

Об изменении уже существующей базы данных высказался заместитель главного врача домодедовского детского хосписа Владимир Титов.

«Реестр создан, реестр есть, он ведется. Вопрос в качестве этого реестра. Он обновляется один раз в месяц и это очень неудобно», – сказал он.

Мишонова пообещала поднять данный вопрос на заседании правительства.

«Мы объявляем век информационных технологий и при этом не можем решить банальные проблемы: чтобы реестр обновлялся в течение 24 часов. У нас же дети появляются в течение 24 часов. Зачем же нам месяц ждать?» – сказала омбудсмен.

Главный врач детского хосписа в Подмосковье Андрей Ишутин также поднял вопрос о таблице, которая заполняется в реестре.

«Нужно изменить ту таблицу, которую заполняет специалист в реестре. Внести еще необходимое оборудование, в котором нуждаются больные. Мы уже направляли предложение в Минздрав, но существует сложность продвижения документов, которые уже написаны», – сказал Ишутин.

Мишонова также пообещала решить вопрос с таблицей реестра.