РИАМО – 20 сен. Футболисту Александру Кокорину отказано в регистрации для участия в чемпионате России вне трансфертного окна, сообщается на сайте Российского футбольного союза.



В сообщении говорится, что в пятницу состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков. Комитет постановил отказать футбольному клубу «Зенит» в регистрации Кокорина вне регистрационного периода.



«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. <…> В виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований», — сказал представитель комитета по статусу игроков.



По его словам, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для Кокорина, так как «в силу известных обстоятельств» у него не было возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет документов.

Кокорин сможет зарегистрироваться в ближайший очередной период.



«Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм-исключений регламентных документов РФС», — подчеркнул представитель комитета.



В октябре прошлого года Кокорин вместе с Павлом Мамаевым участвовал в двух драках, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела. Суд признал их виновными и назначил наказание со сроками в колонии, однако в сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении. Фактически Кокорин и Мамаев отсидели треть от назначенного срока.



Сразу же после выхода на свободу по УДО Кокорин подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона 2019/2020.