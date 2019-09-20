РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 сен. Член Союза писателей Елена Егорова презентовала книгу «Мир детства Александра Пушкина» школьникам городского округа Дзержинский, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

19 сентября Центральная городская библиотека организовала в гимназии №4 для учащихся начальных классов встречу с поэтессой, писательницей, членом Союза писателей и Союза журналистов России Еленой Егоровой.

«Писательница провела презентацию проекта и книги «Мир детства Александра Пушкина» в рамках первого областного фестиваля детских писателей и поэтов «Рай мой любимый», посвященного 90-летию образования Московской области», – говорится в сообщении.

Ребята узнали много нового и интересного о детстве и семье Александра Сергеевича.