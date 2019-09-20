РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдали складскому комплексу в городском округе Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Строительство складского комплекса №14 завершили в деревне Новоселки городского округа Подольск. Площадь здания складского комплекса №14 составит 10 611 квадратных метров. Застройщиком является ООО «Инжиниринг энд Сервис Компани-1».

«Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В проекте предусмотрена встройка бытового и технического назначения, пристройка узла водопровода и диспетчерской, а также отдельной газовой котельной. Прилегающая территория благоустроена, оборудованы стоянки для автомобилей.