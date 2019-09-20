РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 сен. До конца ноября текущего года в сквере микрорайона Южный Балашихи установят дополнительную детскую площадку по просьбе жителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, представителями администрации, совета депутатов и общественной палаты горокруга проверили ход работ по благоустройству сквера и пообщались с руководством подрядной организации.

«Жители обратились к губернатору, обратились ко мне с просьбой обратить внимание именно на эту территорию (сквер в микрорайоне Южный в Балашихе – ред.). В этом году (2019 – ред.) мы благоустраиваем этот сквер. Работы ведутся в соответствии с графиком. Мы планируем до середины октября полностью завершить мощение и установить освещение, будут установлены первые игровые элементы на детских площадках. Дополнительно, по просьбе жителей, принято решение установить еще одну детскую площадку и туалет. Эти работы будут выполнены до конца ноября», – сказал Юров.

Он добавил, что вместе с руководством Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, которая находится в микрорайоне Южный, принято решение об установке на благоустраиваемой территории памятника. Решается вопрос о названии сквера в честь выдающихся выпускников и военнослужащих командного училища.

По словам Юрова, была разработана программа и принято решение, что помимо благоустройства основных больших зон отдыха, таких как парк «Пехорка», Пестовский парк, будут приводить в порядок центральные территории микрорайонов, потому что жителям хочется иметь благоустроенные территории рядом со своим домом.

«Мы разработали проект благоустройства сквера на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный, приступили к созданию небольшого парка в микрорайоне Никольско-Архангельский», – пояснил Юров.

Силами администрации города будет снесено и обрушившееся здание кинотеатра в микрорайоне Южный. После обсуждения с жителями будет принято решение о дальнейшем благоустройстве освободившейся площадки.

Площадь благоустройства сквера в микрорайоне Южный – около гектара. На работы выделено более 36 миллионов рублей. Там появятся новые парковочные места, пешеходные дорожки, высадят газон и деревья.