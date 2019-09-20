РИАМО – 20 сен. Столичные парки 22 сентября проведут велоэкскурсии, квесты и тематические занятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В мегаполисе этот праздник отмечается с 2008 года. Горожан призывают на сутки отказаться от использования транспортных средств, потребляющих топливо.

«В павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ пройдет конкурс «Пешая прогулка с пчелой». Для участия в мероприятии нужно отправить заявку в произвольной форме по электронной почте: pchelovodstvovdnh@gmail.com. В ответном письме 22 сентября в 10:00 участникам придет маршрутный лист с точками, где нужно будет сделать селфи с любым изображением пчелы в руках и опубликовать результат в социальных сетях с хештегами #пчеловодствовднх, #мосприрода, #деньбезавтомобиля, #ecobee28», – говорится в сообщении.

Тем, кто выполнит условия раньше остальных, подарят сувениры. К участию приглашаются москвичи старше семи лет. Мероприятие продлится с 10:00 до 15:00.

В экоцентре «Воробьевы горы» (Андреевская набережная, дом 1) в 12:00 начнется тематическое занятие «Зеленый транспорт и альтернативные источники энергии». Посетители узнают о достоинствах и недостатках использования традиционных и альтернативных источников энергии, об их влиянии на окружающую среду.

Мероприятие проводится для групп по предварительной записи по телефону: 8(495)225-65-92. Участникам нужно взять с собой сменную обувь.

В 11:00 от главного входа в Терлецкий парк стартует велоэкскурсия «Терлецкие велоистории», посвященная самым необычным природным и историческим объектам парка.

«Посетители узнают много интересного и позанимаются спортом на свежем воздухе. С собой необходимо взять велосипед. К участию приглашаются москвичи в возрасте старше 12 лет», – дополняется на сайте.

К празднованию Всемирного дня без автомобиля присоединится и лесопарк «Кузьминки» (Кузьминская улица, дом 10, строение 1). Здесь в 12:00 начнется мероприятие «В лесу нет дороги колесу».

К посетителям парка обратится государственный инспектор по охране особо охраняемых природных территорий.

А в Зеленограде организуют эколого-краеведческий маршрут на самокатах по парку 40-летия Победы и дендропарку. Участники познакомятся с примечательными объектами архитектуры, с особенностями ландшафтного решения парков и с их древесной растительностью.

Сбор участников у памятника К.К. Рокоссовскому в парке 40-летия Победы. Начало в 11:00. Уточнить информацию можно по телефону: 8(499)735-55-56.