РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой Балашихи Сергеем Юровым в пятницу во время рабочего визита проинспектировал ход работ по благоустройству сквера в микрорайоне Южный, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В настоящее время на территории сквера производится укладка брусчатки и газонов, монтаж кабельных линий, а также устройство ливневых каналов. Работы по реконструкции сквера выполнены на 70%.

«Работы ведутся достаточно быстро, но многое еще только предстоит сделать. Территория будет благоустроена по стандартам, которые приняты в Московской области. Уверен, что комфортно будет для жителей всех возрастов, для этого мы будем встречаться с жителями, обсуждать их дополнительные пожелания, в том числе название сквера», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что предусмотрены дополнительные работы на сумму более 12 миллионов рублей.

«Деньги выделят также из бюджета города. Их направят на демонтажные работы, установку площадок с резиновым покрытием, песочницы, скамьи, а также устройство туалетного модуля», – пояснил Брынцалов.

По словам Юрова, деньги распределят и на устройство системы водоснабжения и водоотведения, ремонт колодца.

«Будет налажено наружное освещение и электроснабжение», – заключил Юров.

Завершить работы по благоустройству сквера в микрорайоне Южный планируют до конца ноября.