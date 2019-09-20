РИАМО - 20 сен. В августе 2019 года в Москве было зарегистрирована чуть больше 7 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 13% ниже июльского показателя, когда было заключено более 8 тысяч договоров, сообщается на официальном сайте управления Росреестра по столице.

«За последние 5 лет подобное месячное снижение отмечалось лишь в 2015 году, когда динамика зарегистрированных управлением в августе ипотек к июлю составляла минус 16%. Тогда же было зафиксировано падение на 28% и в годовом выражении. <…> При этом август текущего года по уровню зарегистрированных ипотек приравнялся к февралю, относительно спокойному и взвешенному месяцу», - прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В годовом выражении количество ипотек в августе 2019 года снизилось на 15%. Так, год назад было зарегистрировано более 8,2 тысячи договоров.

Всего за период с января по август 2019 года зарегистрировано почти 57,4 тысячи ипотечных договоров, что на 5% выше, чем за аналогичный период 2018 года — более 54,8 тысячи ипотек.