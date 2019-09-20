РИАМО - 20 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет пять пар билетов на посещение нового выставочного сезона в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

Выставочный сезон центра открылся юбилейной ретроспективой Владимира Лагранжа — автора, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х. На ней представлено свыше 100 работ Лагранжа. Непреодолимое желание фотографа наблюдать за миром, его внимание к людям, удивительное чувство духа эпохи подарили большой и серьезный архив.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на «РИАМО в Москве» и Центр фотографии имени братьев Люмьер в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция выберет случайным образом 27 сентября.

Важно: профиль участника конкурса должен быть открыт, чтобы редакция увидела репост. РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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