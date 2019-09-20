РИАМО - 20 сен. С начала 2019 года в Москве ввели в эксплуатацию два новых отельных комплекса на 1 тысячу мест, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Считаю, что ту высокую планку по уровню комфорта городской среды не только для москвичей, но и для гостей столицы, которую мы задали, необходимо поддерживать. Для этого мы продолжаем развивать транспортную систему, продумываем размещение объектов культуры и досуга, точек питания в шаговом доступе, а также обновляем и пополняем гостиничный фонд», - отметил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам гостиничная сеть в Москве развивается равномерно, а новые комплексы строятся не только в центре города. Так, например, гостиница появилась на территории многофункционального центра в поселении Сосенское в новой Москве.

«До конца текущего года планируется сдать еще четыре гостиницы в центральных районах Москвы, в пределах Третьего транспортного кольца, так как центр по-прежнему остается основной точкой притяжения туристов», – добавил Хуснуллин.