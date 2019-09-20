РИАМО - 20 сен. В Москве начали подавать тепло на объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы и больницы, по состоянию на 16:00 пятницы тепло подано в 110 объектов, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК»

Распределительная компания подключает соцучреждения по заявкам с пятницы, 20 сентября. Также рано за последние три года отопительный сезон начинался только в 2016 году. В прошлом году тепло начали давать 25 сентября, а в 2017 году — 28 сентября.

«Подключение к теплу – сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение пяти дней», - отмечается в сообщении.

По закону решение о досрочном включении отопления принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже восьми градусов.

В ПАО «МОЭК» призвали в случае обнаружения неисправностей обращаться на горячую линию по номеру: 8 (495) 539-59-59. Также можно оставить заявление на интернет-сайте «МОЭК Онлайн» по ссылке.

По теме включения отопления можно обратиться на круглосуточную городскую горячую линию: 8 (800) 100-23-29.