РИАМО - 20 сен. В Москву и Подмосковье бабье лето больше не вернется, после осеннего равноденствия солнце начнет уходить в другое полушарие, что принесет на территорию региона отрицательные температуры, сообщила РИАМО главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«С 22 на 23 сентября у нас будет осеннее равноденствие, потом солнце уйдет в южное полушарие, и мы будем получать все меньше и меньше солнечного тепла, начнется астрономическая осень. И баланс температурной поверхности будет становится отрицательным, среднесуточная температура начнет понижаться, на большое тепло уже не стоит рассчитывать», - сказала Макарова.

Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что тепло в Московский регион еще вернется. В конце сентября-начале октября температура воздуха еще может прогреться до 15 градусов и выше.

«Я думаю, что в последние дни сентября, либо в начале октября тепло в Москву еще придет. Пока о точных цифрах говорить рано, но думаю, что будет выше 15 градусов», - сообщил Леус.