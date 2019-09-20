РИАМО - 20 сен. Сотрудника полиции метрополитена, открывшего стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности, заключили под стражу, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Столичные следователи расследуются уголовное дело, в отношении мужчины 1984 года рождения, ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», - отметила Иванова.

Она напомнила, что вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение денежных средств от гражданина, не имеющего документов, последний осуществил выстрелы из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности.

В результате чего один из полицейских погиб, а второй получил ранения. Он доставлен в больницу, где ему оказывают помощь.

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