РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. Универсальную спортивную площадку с травмобезопасным покрытием начали устанавливать в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На стадионе средней образовательной школы №1 проводятся работы по строительству универсальной спортивной площадки с травмобезопасным покрытием», – говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях работы будут завершены до конца сентября.