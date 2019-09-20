РИАМО – 20 сен. Около 1,6 тысячи деревьев и кустарников высадят застройщики совместно с жителями Подмосковья в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая состоится в регионе 21 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Девять крупных компаний-застройщиков Подмосковья планируют присоединиться к общеобластной акции. По итогам мероприятия будет охвачено 14 жилых комплексов. Министерство жилищной политики тоже будет высаживать деревья в Одинцовском городском округе. Приглашаем всех жителей Московского региона совместно с нами принять участие в акции!» – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Начало мероприятий запланировано на 11:00. Так, в Балашихе акция пройдет вблизи ЖК «Измайловский лес» (ГК «ПИК»), ЖК «Павлино» (ГК «МИЦ»). В Красногорске мероприятие состоится в Губайловском парке и вдоль Новой Московской улицы, дом 62 (ГК «Сити 21 век»), начало в 12:00.

В Ленинском городском округе деревья высадят вблизи ЖК «Пригород Лесное» (ГК «Самолет»), ЖК «Государев Дом» (ГК «Гранель»), ЖК «Южная Битца» (ГК «ФСК»), ЖК «Зеленые аллеи» (ГК «МИЦ»). В Мытищах акция пройдет около ЖК «Новые Мытищи» (ГК «Инград»). В Пушкине – у ЖК «Писаревская» (ГК «Профи-инвест»).

Застройщик «ЮИТ Московский регион» организовывает мероприятия в Электростали (ЖК «Северный квартал»), в Раменском (ЖК «Десятка»), в Лыткарине (ЖК «Лыткарино ХИТ»), в Щелкове (ЖК «Финский»).

В Московской области 21 сентября пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево», во время акции посадят такие необычные деревья и кустарники, как бересклет, клен гиннала, пузыреплодник краснолистный и желтолистный.