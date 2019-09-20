РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. В Подольске изменилось время работы центрального ЗАГСа и удаленного рабочего места в Подольском родильном доме, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В соответствии с распоряжением начальника Главного управления ЗАГС Московской области Подольский городской отдел ЗАГС на улице Чехова, 1 начал принимать со вторника по пятницу по всем вопросам с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; в субботу с 9:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:30 – по всем вопросам; воскресенье, понедельник – выходные дни; последний четверг месяца – санитарный, не приемный день», – говорится в сообщении.

Дополнительный орган ЗАГС на удаленном рабочем месте в Подольском родильном доме на улице Кирова, 38 начал принимать со вторника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по вопросам государственной регистрации рождения, установления отцовства; в субботу с 9:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30 – по вопросам государственной регистрации рождения, установления отцовства; воскресенье – выходной день.