РИАМО - 20 сен. Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации паркингу в северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«После устранения всех замечаний, объект получил ЗОС. Сейчас паркинг готовится к вводу в эксплуатацию», – заявил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 5-этажного паркинга с эксплуатируемой кровлей составляет 95,6 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрено 2358 парковочных мест, а также здесь разместились ряд вспомогательных и технических помещений.

Застройщиком объекта является АО «Международный аэропорт Шереметьево».