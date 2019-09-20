РИАМО - 20 сен. По результатам аукциона определили подрядчика по строительству учебной пристройки к зданию средней общеобразовательной школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Трансдорстрой».

«Новый учебный корпус школы №22 на улице Ялагина рассчитан на 100 учащихся. В школе появятся современные классы, актовый зал, библиотека. На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, будет выполнено озеленение», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – подытожил Тагиев.