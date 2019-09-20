РИАМО - 20 сен. АО «Протвинский мясокомбинат» и его сотрудников оштрафовали за нарушения в работе предприятия, продукцию на заводе хранили с нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

«В результате проверки выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», — говорится в сообщении.

На предприятии нарушали температурный режим в отделе изготовления и формировки, условия хранения сухого молока, условия хранения продуктов в морозильной камере. Кроме того, не было актов о дезинфекции инструментов.

Общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении нарушений.