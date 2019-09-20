РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 сен. Застройщики Подмосковья примут участие в областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» 21 сентября, в Красногорске посадки пройдут в Губайловском экопарке и микрорайоне Опалиха, говорится в сообщении пресс-службы Минжилполитики региона.

21 сентября в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» застройщики Московской области совместно с министерством жилищной политики планируют высадить около 1 600 деревьев и кустарников (сосен, берез, кленов, лип, туй, сирени, ясени, рябин, кизильников, барбарисов) в 10 муниципальных районах.

«Девять крупных компаний застройщиков Подмосковья планируют присоединиться к общеобластной акции «Наш лес. Посади свое дерево». По итогам мероприятия будет охвачено 14 жилых комплексов», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В Красногорске мероприятие состоится в Губайловском парке и вдоль улицы Новая Московская, у дома №62. Примут участие представители ГК «Сити 21 век». Начало в 12:00.