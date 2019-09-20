РИАМО - 20 сен. Станцию «Некрасовка» «розовой» ветки московского метро открыли для пассажиров, движение поездов вводится в график, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Движение поездов на Некрасовской линии (15) восстановлено. Нужно время для введения в график», – говорится в сообщении.

Ранее в работе Некрасовской ветки произошел сбой. Временно не было движения поездов до станции «Некрасовка», сама станция была закрыта по техническим причинам.