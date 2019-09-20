РИАМО – 20 сен. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что отопление в социальных учреждениях столицы включат досрочно, это коснется в первую очередь детсадов, школ и больниц, сообщает «Интерфакс».

Планируется, что тепло начнет поступать в социальные учреждения уже в пятницу, 20 сентября, по заявкам организаций.

«По нормам, топить в Москве начинают после того, как пять дней подряд среднесуточная температура в городе не поднимается выше плюс восьми градусов. В мэрии решили начать подключать тепло заранее в связи с плохим прогнозом погоды и по просьбам москвичей», – отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, в ночь с пятницы на субботу в Московском регионе ожидаются первые заморозки. Более того, 22 сентября может пойти снег.

Как рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, холод и осадки принесет в Москву скандинавский циклон. При этом вечером 22 сентября ожидается снег, а в ночь с 22 на 23 сентября может лечь временный снежный покров.

Предварительный прогноз погоды в РФ на отопительный период>>