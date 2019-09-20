РИАМО - 20 сен. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» посетили XXII международную выставку «Химия-2019», которая проводится в Москве с 1965 года и является одной из наиболее престижных в своей отрасли, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В этом году участниками выставки стали около 400 компаний-производителей химической продукции и услуг, поставщиков передовых технологий и оборудования для различных отраслей из 24 стран мира. «УРАЛХИМ» представил на мероприятии несколько групп продуктов, выпускаемых на предприятиях холдинга, в том числе продукцию АО «Воскресенские минеральные удобрения».

«Сотрудники «ВМУ» осмотрели основные экспозиционные площадки, где ознакомились с новыми разработками в области химического машиностроения, «зеленой химии», автоматизации и цифровизации производства, аналитического и лабораторного оборудования. Химики посетили интерактивную зону технологий виртуальной и дополненной реальности, где были представлены инновационные IT-проекты, реализуемые ведущими отечественными и зарубежными предприятиями химпрома», — говорится в сообщении.

Выставку сопровождала интересная и насыщенная деловая программа. Представители АО «ВМУ» стали участниками круглого стола, организованного Минпромторгом России и посвященного практическим аспектам инвентаризации химических веществ и вопросам регулирования обращения химической продукции.

Также сотрудники компании посетили секционные заседания, на которых обсуждались вопросы привлечения инвестиций в отрасль, развития российского экологического машиностроения, цифровой трансформации химической промышленности и поиска новых инновационных решений для повышения эффективности производственных процессов.

«Сотрудники «ВМУ» регулярно посещают международную выставку «Химия» в Москве, потому что она является не только лучшей в стране площадкой для знакомства с самыми передовыми технологиями химической промышленности, но и крупнейшей отраслевой дискуссионной площадкой», – отметил заместитель генерального директора по закупкам Сергей Медведев.

По его словам, для АО «ВМУ» участие в выставке – это отличная возможность найти новых партнеров, познакомиться с новинками химической индустрии и принять участие в обсуждении актуальных отраслевых вопросов.