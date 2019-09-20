РИАМО – 20 сен. По факту безвестного исчезновения 11-летнего мальчика на севере-востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

«По данным следствия, 17 сентября 2019 года женщина находилась на детской площадке вблизи Дмитровского шоссе в городе Москве, где упустила из виду ребенка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

К поискам ребенка подключились сотрудники криминалистики ГСУ СК России по Москве.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам: дежурной службы ГСУ СК России по городу Москве 8(495)690-44-51 и телефонной линии «ребенок в опасности» ГСУ СК РФ по городу Москве 8(800)707-70-22.