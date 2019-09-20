РИАМО – 20 сен. Росгидромет подготовил прогноз температурного режима в России на ближайшие полгода, на большей части территории страны температура будет около и выше нормы, сообщается на сайте Росгидромета.

Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58 – 81%.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ Росгидромета <…>, выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении.

Так, в октябре – январе в Центральном федеральном округе, в том числе в Московском регионе, температура будет около нормы. Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. В марте в ЦФО также температура будет около нормы, только на юге округа будет теплее обычного.

Норма средней месячной температуры в Москве в октябре составляет 5,1 градуса, в ноябре – минус 1,2 градуса, в декабре – минус 6,1 градуса, в январе – минус 9,3 градуса, в феврале – минус 7,7 градуса, в марте – минус 2,2 градуса.