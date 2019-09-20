РИАМО – 20 сен. В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений знакомому, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В дежурную часть Можайского отдела вневедомственной охраны поступило сообщение из районной больницы о том, что в медучреждение из частного дома, расположенного в деревне Колоцкое, доставлен мужчина с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Росгвардейцы незамедлительно выехали по указанному адресу.

«Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что в ходе распития спиртных напитков между двумя братьями и их знакомым возникла словесная перепалка, которая в последующем переросла в драку. В результате конфликта знакомый нанес удар ножом одному из братьев в область грудной клетки и скрылся. Бригаду скорой помощи братья вызвали самостоятельно», – отмечается в сообщении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан по месту своего жительства. Им оказался ранее не судимый 45- летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под арестом.