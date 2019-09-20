РИАМО - 20 сен. Более 250 муниципальных унитарных предприятий Подмосковья вывели с конкурентных рынков региона, рынки были освобождены для малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Работа этих предприятий отрицательно сказывается на конкуренции. Среди них 56 предприятий торговли, 49 - сферы архитектуры, 43 - ритуальных услуг, 37 - социально-бытового обслуживания, а также предприятия сферы туризма, связи, пассажироперевозок, культуры и другие.

«Это убыточные организации, которые не ведут социально значимой деятельности, дублируют деятельность друг друга и находятся в сферах, где присутствие государства необязательно. Таким образом, мы освобождаем рынки для малого и среднего бизнеса, который сможет предложить качественные услуги населению», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он напомнил, что в 2017 году, в соответствии с рейтингом регионов, Подмосковье заняло второе место по уровню содействия развитию конкуренции, поднявшись в рейтинге на две позиции, — по итогам 2016 года Московская область занимала в списке четвертое место.

Стандарт развития конкуренции, в соответствии с которым установлены целевые показатели по сокращению унитарных предприятий в регионе, внедрен в Подмосковье в 2015 году. К концу 2019 года количество ГУПов должно сократиться на 77%, а МУПов - на 64%.

Всего за период с 2016-го по август 2019 года количество государственных унитарных предприятий сократилось с 81 до 23. В части муниципальных унитарных предприятий удалось добиться сокращения с 853 предприятий в 2016 году до 361 предприятия, по данным на август 2019 года.