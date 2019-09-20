РИАМО - 20 сен. Жителям и гостям столицы посоветовали пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за многочисленных перекрытий в Москве на выходных, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись на своих двоих», — говорится в сообщении.

С 21 сентября движение на западе Москвы ограничат из-за закрытия Филевской линии метро для приоритетного проезда компенсационных маршрутов. Кроме того, движение в центре города ограничат 22 сентября из-за «Московского марафона». Также перекрытия действуют в связи с проведением «Московского фестиваля света».