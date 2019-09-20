РИАМО - 20 сен. В подмосковном Чехове продолжают капитально ремонтировать общее имущество многоквартирных домов, в 12 домах работы уже полностью закончили, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Всего в этом году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Чехове включили 32 многоквартирных дома.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Чехове выделено более 151 миллиона рублей, ремонт кровель полностью выполнен в 12 МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем полностью выполнен в восьми МКД, также проводятся работы по ремонту фасадов», — говорится в сообщении.

Работы проводит ООО «АБВ ИНЖИНИРИНГ».

По программе прошлого года в Чехове отремонтировали 50 домов по общестроительным нормам, в 12 домах заменили лифты.

В 2019 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 2,6 тысячи домов. Благодаря этому жилищные условия улучшатся более чем для 300 тысяч человек.