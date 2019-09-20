РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 сен. В Люберцах приступили к пробному пуску тепла на социальные объекты, сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Теплоснабжающие организации начали проводить пробные топки. Первыми тепло получат социальные объекты – школы, больницы, детские сады. Затем - жилые дома и учреждения», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в округе 82 котельные. В 2019 году на 14 из них проведены ремонтно-восстановительные работы.

«После установления среднесуточной температуры воздуха ниже 8 градусов в течение 5 дней отопление поступит в жилые дома», - заключил глава Люберец.

19 сентября в Люберцах проводились работы по опробованию систем теплоснабжения в домах на семи улицах.