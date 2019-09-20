РИАМО – 20 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней, а когда у главы государства есть возможность отдохнуть, он проводит время с близкими и занимается спортом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Полноформатных выходных у президента не бывает: идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента. Документооборот тоже не прекращается, потому что многие документы не могут вступить в силу без подписи президента», – сказал Песков.

Он дополнил, что перед подписанием Путину зачастую требуются консультации с руководителями ведомств, органов власти, поэтому полноценных выходных у него не бывает.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, когда у Путина есть возможность отдохнуть, он проводит время с близкими и занимается спортом.

Ранее Путин в ходе прямой линии, комментируя вопрос о том, хотел бы он проехать по стране инкогнито, отметил, что ездит по России. Президент дополнил, что мечтает путешествовать инкогнито, но это невозможно.

Одними из наиболее популярных мест отдыха Путина являются Южная Сибирь, а именно Тува, Алтай и Хакасия.