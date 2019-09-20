РИАМО - 20 сен. Станцию «Некрасовка» одноименной ветки московского метро закрыли по техническим причинам, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Станцию «Некрасовка» закрыли по техническим причинам. Пассажирам советуют пользоваться наземным транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее в работе Некрасовской ветки произошел сбой. Временно нет движения поездов до станции «Некрасовка». Поезда курсируют на участке «Косино» - «Лухмановская».