РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 20 сен. В администрации городского округа Домодедово прошел круглый стол на тему «Взаимодействие государства, общественных организаций и благотворителей в системе оказания паллиативной помощи детям», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Круглый стол был организован общественной палатой РФ, некоммерческой организацией «Детский хоспис» и ГАУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)».

«Паллиативная помощь детям является одним из приоритетных направлений политики государства. Сегодня на нашем совещании мы должны будем обсудить вопросы взаимодействия, выстроить эффективную модель помощи детям и членам их семей», – сказал протоиерей, учредитель первого детского хосписа в Подмосковье Александр Ткаченко.

В работе круглого стола приняли участие глава городского округа Александр Двойных, уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова, врачи областных больниц и представители общественных организаций.

«В какой-то момент мне показалось, что здоровым взрослым людям такие проекты нужны даже больше, чем тем детям, которые там получают помощь. В современном мире при информационных трансформациях, искажениях, которые происходят, мы, к сожалению, теряем важные ориентиры и приоритеты. А вот работа над такими проектами как раз людей к этим реалиям возвращает», – сказал Двойных.

Ранее участникам круглого стола показали, как работает первый детский хоспис в Московской области.

«Важен тот факт, что там люди работают от сердца, они реально занимаются делом как миссией, не за деньги. Они реально отдают себя детям и родителям», – отметила Мишонова.