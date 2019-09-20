РИАМО – 20 сен. Министерство строительного комплекса Московской области провело совещание по выполнению планов-графиков реализации национального проекта этапа 2019-2020 годов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, так, в Подольске в будущем году для реализации программы построят два объекта в поселке Дубровицы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Совещание провел начальник управления программ ликвидации аварийного жилья Константин Лапин. Со стороны администраций городских округов в совещании участвовали руководители профильных управлений, отвечающих за реализацию программы переселения в Подольске, Сергиево-Посадском и Коломенском городских округах. Лапин напомнил руководителям управлений муниципальных образований о необходимости еженедельно отслеживать ход заключения контрактов, в рамках реализации госпрограммы этапа 2019-2020 годов.

«Целевой показатель для Коломенского городского округа – переселение 513 человек из 247 аварийных жилых помещений, площадью свыше 10,9 тысячи квадратных метров. Приобретение квартир для переселенцев планируется в новостройках в микрорайоне Подлипки. Работы ведутся в графике», – сказал Лапин.

В Подольске для реализации целевого показателя 2020 года, а это переселение 294 человек, планируется строительство двух четырехэтажных домов в поселке Дубровицы.

По словам представителя местной администрации, сегодня проект строительства проходит экспертизу.

Целевой показатель переселения для Сергиево-Посадского городского округа – 109 человек. Переселение в рамках этапа 2019-2020 годов планируется в корпуса новостройки на Ярославском шоссе – дом 8А.

На мероприятии были обсуждены типовые проблемы, а именно отсутствие на первичном и даже вторичном рынках жилья подходящей стоимости; отсутствие построенных многоквартирных домов надлежащего качества; низкая кадастровая стоимость земли и аварийных зданий, не позволяющая гражданам получать выкупную стоимость, достаточную для приобретения помещений желаемой площади.

Всем представителям муниципальных органов власти были даны соответствующие рекомендации, предложено более гибко подходить к выбору способов расселения аварийного жилья, анализировать возможности переселения граждан в соседние населенные пункты.

В ходе совещания отмечалось, что необходимо как можно раньше подготовить и опубликовать условия конкурсных закупок, проинформировать о них всех потенциально заинтересованных лиц.