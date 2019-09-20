РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 сен. Более 30 аварийных ям ликвидировали в подмосковном Королеве за неделю, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В городе продолжается ямочный ремонт дорожного полотна. Ремонтные работы специалисты проводят и во влажную погоду, так как при проведении ямочного ремонта используется высокотемпературная смесь, которая позволяет выпаривать влагу.

«За прошедшую неделю дорожные службы отремонтировали 324 квадратных метров дорожного полотна, ликвидировали 35 ям, из которых 19 ям площадью 91 квадратный метр – во дворах многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Ямочный ремонт ведется в наукограде в том числе по обращениям жителей. Заявки можно подавать в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) по телефону: 8(499)929-99-99, на сайте eds-korolev.ru или в мобильном приложении «ЕДС Королев».