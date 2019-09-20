РИАМО - 20 сен. Два корпуса ЖК «Андерсен» («Дом у парка» и дом «Флагман»), расположенные в районе деревни Десна в Новомосковском административном округе столицы, планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

По домам №55 и №6 сроки ввода неоднократно переносились.

«Владимир Яхонтов, председатель совета директоров застройщика ЖК «Андерсен» ЗАО «ДЕСНА ЛЭНД», рассказал о полной строительной готовности дома №55. Застройщик планирует приступить к обмерам БТИ и подать в Мосгосстройнадзор извещение о строительной готовности корпуса», - говорится в материале.

После этого Мосгосстройнадзор проведет итоговую проверку, которая продлится до середины октября. После устранения замечаний застройщик получит ЗОС (заключение о соответствии), затем – разрешение на ввод в эксплуатацию. Его планируется получить до 1 ноября. Затем застройщик приступит к передаче квартир.

Яхонтов отметил, что по дому №6 работы заканчиваются в середине октября, во второй половине октября застройщик планирует подать извещение о готовности корпуса в надзорный орган.

Следующая встреча с дольщиками ЖК «Андерсен» в Москомстройинвесте запланирована через месяц, в третьей декаде октября.