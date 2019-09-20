РИАМО - 20 сен. Глава Ленинского района Валерий Венцаль из-за обращения жителей Видного, которые рассказали о некачественной укладке плитки у кинотеатра «Искра», провел выездное совещание с подрядчиками на месте, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Уже на месте было отмечено, что в некоторых местах плитка действительно была положена с нарушениями. В связи с чем было принято решение не принимать такую работу.

«Мы не скрываем, что ведем претензионную работу со всеми подрядчиками, которые оказывают некачественные услуги. И тем более не планируем ее оплачивать. Сегодня будем проводить очередной обход и еще раз обратим внимание на этот участок. И, конечно, прошу администраторов интернет-сообществ, опубликовавших информацию, прийти на контроль исправления недочетов», - сказал Венцаль.

Всего в Подмосковье до конца 2019 года благоустроят пятьдесят общественных пространств, в том числе 32 зоны отдыха.