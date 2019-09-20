РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. В Подольске на время проведения областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» определили четыре центральных площадки, где участникам выдадут сувениры с символикой акции, а также покажут представления и накормят кашей из полевой кухни, сообщается на сайте администрации горокруга.

Массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 21 сентября во всех муниципалитетах Подмосковья и в Подольске. На территории муниципалитета для высадки деревьев и кустарников определено 188 площадок — это 45 дворовых территорий, 12 общественных мест, территории 52 школ и 79 садов образовательных учреждений. Также площадки для высадки деревьев определены во всех микрорайонах Подольска. Начало акции в 11:00.

«В Подольске определили четыре центральных площадки проведения экологической акции: бульвар на улице 50 лет ВЛКСМ, где планируется высадить саженцы каштана и жасмина; пешеходная зона на улице Садовая в районе Красная Горка, где запланировали высадить саженцы клена остролистного; пешеходная зона на улице Академика Доллежаля, где высадят саженцы клена остролистного; сквер в поселке Молодежный микрорайона Лаговский, где появятся декоративные кустарники», - говорится в сообщении.

На центральных площадках участникам выдадут необходимый инвентарь – перчатки, ведра, лопаты, посадочный материал, а также футболки, бейсболки, значки, ленты с символикой акции. Кроме того, участникам предложат горячую кашу и чай. Творческие коллективы Подольска покажут представления на разных площадках.

Помимо этого, 131 площадку для озеленения в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» определили на территориях детсадов и школ. При этом муниципальные и частные управляющие организации организуют работы по высадке деревьев по 45 адресам.

Ожидается, что в акции «Наш лес. Посади свое дерево» в округе активное участие примут жители, школьники, студенты, представители общественных организаций, профессиональных и отраслевых союзов, предприятий и учреждений.

Всех неравнодушных жителей Подольска приглашают принять активное участие в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» и сделать подарок городу в день его рождения.