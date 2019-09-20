РИАМО - 20 сен. В центре Подольска планируют возвести учреждение культурного и физического развития для всей семьи, рабочая группа архитектурной комиссии Московской области уже поддержала проектное решение, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории и создание рекреационной зоны, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Это будет культурно-развлекательный центр для всей семьи, с физкультурно-оздоровительной частью, интерактивными игровыми комнатами, музеем живой науки. Все эти разнообразные активности собраны под одной крышей и снабжены удобной инфраструктурой. Здесь можно будет провести свой досуг или воспользоваться услугами коворкинга», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Общая площадь комплекса с учетом благоустроенной прилегающей территории составит около 8 тысяч квадратных метров. Здание будет исполнено в двух стилистических решениях — современном и историческом. Так, одна часть будет напоминать промышленные здания завода «Зингер», которым известен Подольск. Вторую – облицуют панелями под клинкер.

«Представленные проектные решения гармонично интегрируют комплекс в историческую часть Подольска и ландшафтную панораму берега реки Пахры. Визуальное разделение силуэта здания и использование разного материала в отделке позволяет приблизить его к морфотипу окружающей застройки», – дополнила главный архитектор Подмосковья и председатель рабочей группы архитектурной комиссии Александра Кузьмина.

Во внешней отделке здания будут использоваться светлые композитные панели и панели, имитирующие кирпичную кладку. Кроме того, оконные обрамления выполнят цветными, чтобы их разномасштабный ритм напоминал о детских функциях комплекса.

В комплексе оборудуют детский центр, коворкинг и разнообразные студии, в том числе художественные, танцевальные и исследовательские. Здесь же будут находиться кафе и выставочный зал.

Проект предусматривает создание амфитеатра для проведения мероприятий на прилегающей территории. В будущем этот объект станет частью озелененной территории вдоль реки Пахры.

Авторами проекта выступила архитектурная мастерская «ПТАМ Виссарионова».