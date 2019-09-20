РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 сен. Ученики школы №1 в подмосковных Котельниках поздравили ветеранов танковой армии с их профессиональным праздником, в честь мероприятия в школе прошел конкурс смотра строя и песни, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Профессиональный праздник День танкиста является одним из почитаемых праздничных дней в Котельниковской школе №1 – она носит имя Героя Советского Союза Леонида Чурилова.

«В честь праздника среди учеников прошел конкурс – смотр строя и песни. Оценивался внешний вид, дисциплина строя, четкость и правильность выполнения команд, качество прохождения в строю и исполнения песни. Все классы справились с этим на отлично», – говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали почетные гости – члены Совета ветеранов 4-й гвардейской танковой армии, с которыми уже многие годы сотрудничает школа: Александр Данилов, Нина Еремина и Ольга Дементьева.