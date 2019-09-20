РИАМО - 20 сен. В 44 муниципалитетах Московской области в выходные организуют 71 ярмарку, всего будет организовано более 3,33 тысячи торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Речь идет о ярмарках сельскохозяйственных, универсальных и тематических. Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и соседних регионов представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы», - рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Серпухов станет площадкой для проведения тематической ярмарки «День города», где 21 сентября будет действовать скидка для местных жителей. Здесь представят 15 видов меда, мясо, рыбу и молочную продукцию, а также праздничную продукцию, товары народных промыслов, сувениры. Не обойдется и без сладостей.

Традиционная ярмарка «Дары Подмосковья» планируется к проведению в Луховицах. На ней будет представлен свежий урожая местных сельхозпроизводителей. Кроме самой ярмарки здесь организуют культурную программа для детей и взрослых. Также пройдет конкурс среди образовательных организаций, победителей которого объявят по итогам мероприятия.

«Для одиноких пенсионеров и малоимущих граждан будет организована бесплатная доставка овощей по городу Луховицы. А на «Социальной» ярмарке в городе Электроугли 21 сентября гостей будут встречать аниматоры в русской национальной одежде, а пенсионерам и многодетным семьям будут предоставляться дополнительные скидки на социально значимые продукты питания», - отмечается в материале

С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.