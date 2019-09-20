РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 20 сен. Круглый стол по вопросам ЖКХ состоится 25 сентября в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации городского округа Ликино-Дулево.

По данным агентства, мероприятие пройдет в рамках федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россиия».

«На круглом столе обсудят следующие темы: организация энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, сбор раздельного мусора, твердых коммунальных отходов (ТКО) и взаимодействие с региональным оператором ООО «Хартия», взаимодействие с РСО, вопросы по работе управляющих компаний», – сказал представитель администрации.

По сведениям агентства, круглый стол пройдет в Центральном доме культуры «Триумф» по адресу: деревня Давыдово, улица 2-й микрорайон, дом №31. Начало мероприятия в 17:00, регистрация участников с 16:30. Справки можно навести по номеру: 8(909)664-01-72.