РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. В лесопарке «Березки» Подольска начали обустраивать специальную велотрассу, ее планируют завершить к сентябрю 2020 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Специальную велотрассу – памп-трек, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащую ровных участков, начали обустраивать на территории лесопарка «Березки» городского округа Подольск. Обустройство памп-трека начали в сентябре 2019 года и планируют завершить в сентябре 2020 года», – говорится в сообщении.

По словам директора МБУ «Подольский комбинат благоустройства» Максима Митрохина, велосообщество Подольска неоднократно обращалось в администрацию округа с просьбой оказать содействие в развитии велоспорта. Памп-трек предназначен как для начинающих, так и для опытных велогонщиков, и будет способствовать тренировке навыков управления велосипедом на различных поверхностях.

Протяженность велотрассы составит 3 километра. На участке соорудят дорожки для начинающих и профессионалов, а также для детей от 5 лет. Регулярные занятия на памп-треке повысят сноровку и улучшат здоровье, поскольку тренировки развивают ловкость, выносливость и укрепляют мышцы.