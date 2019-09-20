РИАМО - 20 сен. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума в Подмосковье на второй квартал 2019 года на уровне 13115 рублей, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за второй квартал 2019 года на душу населения — 13115 рублей, для трудоспособного населения - 14547 рублей, пенсионеров - 9848 рублей, детей — 12688 рублей», - говорится в документе.

Прожиточный минимум в первом квартале 2019 года составлял 12493 рубля.