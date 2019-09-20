РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 сен. В микрорайоне Кузнечики Подольска ко Дню города установили 5-тонный камень из города-героя Ленинграда, он стал восьмым в Саду камней памяти и славы, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

«Ко Дню города в Подольск доставили 5-тонный гранитный камень из города-героя Ленинграда (Санкт-Петербурга – ред.). Его загрузили 19 сентября с Вороньей горы для установки в Саду камней памяти и славы в микрорайоне Кузнечики. Он стал восьмым камнем, привезенным из городов-героев для создания Сада камней памяти и славы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – сказал Макаров.

Ранее уже были доставлены камни из Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска и Сталинграда (ныне Волгограда).

Камень из Санкт-Петербурга выбрали из того места, где артиллеристы с крейсера «Аврора» совершили подвиг, это место входит в историю обороны Ленинграда в годы ВОВ. Порда валуна называется «Рапакиви», это название финского происхождения. Сам камень часто встречается в архитектуре Санкт-Петербурга. Об истории камня можно будет прочитать с таблички на нем, воспользовавшись QR-кодом.

Со временем в Подольске планируют создать одно общее архитектурное решение для Сада камней памяти и славы во дворе дома и для находящейся рядом Аллеи героев.