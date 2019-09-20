РИАМО – 20 сен. Завершены работы по реконструкции участка Симоновской набережной до парка развлечений «Остров мечты» в столице, на объекте провели свыше 124 измерений и испытаний, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Накануне застройщик подал извещение об окончании работ, инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели итоговую проверку. На данный момент идут устранение замечаний и подготовка необходимой документации для оформления ввода объекта в эксплуатацию.

«Работы включали в себя переустройство инженерных коммуникаций и строительство дороги протяженностью 2,8 километра с тремя полосами движения в каждую сторону, что обеспечит беспрепятственный проезд к строящемуся парку развлечений в Нагатинской пойме. Работы начались два года назад, в апреле 2017 года. За время строительства инспекторы комитета провели на данном участке 40 проверок, часть из них с привлечением подведомственного Центра экспертиз («ЦЭИИС»)», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Кроме того, директор ЦЭИИС Виктор Егоров дополнил, что в ходе проверок эксперты провели более 124 измерений и испытаний.