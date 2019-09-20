РИАМО – 20 сен. В рамках благоустройства набережной Марка Шагала в Москве высадят 1,2 тысячи деревьев и кустарников, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Озеленение является важным этапом благоустройства набережных Москвы-реки.

«В ходе реконструкции набережной Марка Шагала на ЗИЛе запланировано высадить более 1,2 тысячи деревьев и кустарников, а также положить 15 тысяч квадратных метров газона», – сказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что общая площадь благоустройства составит 5,85 гектара.

В рамках озеленения будет выполнено устройство 15 тысяч квадратных метров газона, а также высажено порядка 300 деревьев и свыше 900 кустарников.

Кроме того, здесь проложат один километр беговых дорожек и 520 метров дорожек для велосипедистов, дополнил Хуснуллин.

Строительство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина протяженностью 670 метров было начато в мае нынешнего года.

«На первом участке также разместят амфитеатр, два кафе, пункт проката и причал. Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей МЦК протяженностью 260 метров планируется завершить в 2020 году», – подчеркнул заммэра, уточнив, что генеральным подрядчиком реализации проекта является городская компания АО «Мосинжпроект».